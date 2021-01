Frosinone, Boloca: "Devo tanto ad Angelozzi. Veder Nesta era un sogno che si realizzava"

Ai microfoni di pianetaserieb.it, è intervenuto il centrocampista del Frosinone Daniel Boloca, che ha parlato del suo approdo nel cosiddetto calcio dei grandi: "Devo tanto a Guido Angelozzi e alla società del Frosinone tutta, per l’occasione che mi è stata concessa di mettermi in mostra. Lui mi ha scoperto tramite un osservatore che guardò proprio la partite che giocai il 22 dicembre, il giorno del mio ventunesimo compleanno. Il nostro avversario era il Ligorna e segnai anche un gol in quell’occasione: da lì partirono i contatti con lo Spezia. Io in allenamento ho sempre voluto dimostrare la mia serietà e professionalità e anche grazie a queste caratteristiche penso di averlo convinto a concedermi questa chance in gialloblù. I compagni di squadra sono stati fondamentali per me. Si tratta di persone che hanno disputato una carriera davvero importante e che mi hanno messo nelle condizioni di far bene sin da subito. Incontrare per la prima volta Nesta mi ha lasciato un po’ impressionato, poterlo avere davanti a me era un sogno che si realizzava. Mi ha dato dal primo momento la sensazione di essere un campione".

Conclude: "Io punto a fare bene qua a Frosinone, secondo me bisogna porsi nuovi piccoli obiettivi ogni volta che se ne raggiunge uno. Devo impegnarmi perché ancora non ho fatto nulla, sono concentrato solo sull’oggi. Poi si vedrà".