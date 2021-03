Frosinone-Brescia, le formazioni ufficiali: c'è Iemmello con Novakovich. Clotet col 4-3-1-2

Il Frosinone affronta il Brescia in una gara valevole per la ventottesima giornata di Serie B. Un match, quello dello Stirpe, tra due squadre che cercano punti importanti per risollevarsi in classifica. I ciociari devono sfatare il tabù Stirpe dove non vince da tre mesi, i lombardi vogliono continuare la striscia positiva da quando c'è Clotet in panca (sette punti nelle ultime tre gare). Di seguito le formazioni ufficiali.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Gori, D'Elia; Iemmello, Novakovich. Allenatore: Nesta

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Ragusa, Jagiello; Ayé. Allenatore: Clotet