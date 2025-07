Ufficiale Frosinone, ecco l’erede di Cerofolini: arriva Sherri dal Cagliari in prestito

Il Frosinone ha annunciato sui propri canali ufficiali l'erede di Michele Cerofolini, fresco di approdo al Bari, fra i pali della porta nella prossima stagione. Si tratta di Alen Sherri che arriva dal Cagliari dove nella passata stagione ha esordito in Serie A. Questo il comunicato dei ciociari:

"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Cagliari Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Alen Sherri. Il portiere classe 1997 arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".

Questa invece la nota della società sarda:

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alen Sherri che si trasferisce al Frosinone in prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26 con diritto di riscatto e contro riscatto.

Nato a Scutari, classe 1997, il portiere albanese è arrivato in rossoblù la scorsa estate dall’Egnatia giocando in tutto 8 gare. Ha esordito con il Cagliari nella gara casalinga di Coppa Italia del 24 settembre, vinta per 1-0 contro la Cremonese. Ha poi fatto il suo debutto in campionato, sempre all’Unipol Domus, il 9 novembre contro il Milan (3-3). Alcune settimane dopo, il suo primo clean sheet in Serie A: contro l’Hellas Verona ha tenuto la porta imbattuta contribuendo alla vittoria finale per 1-0.

La sua esperienza nel calcio italiano continua ora in Ciociaria: buon proseguimento di stagione, Alen".