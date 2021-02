Frosinone, Nesta: "Partita strana, vittoria che vale tantissimo. Iemmello ci dà qualità"

Torna al successo dopo dieci giornate il Frosinone, battendo 3-2 in trasferta la Virtus Entella. Il tecnico dei ciociari Alessandro Nesta analizza così ai canali ufficiali del club la sfida del Comunale, decisa dalla rete in contropiede di Iemmello: “Sicuramente vale tantissimo. Dovevamo sbloccarci, questo successo ci dà coraggio per le partite che verranno. E’ stata una partita molto strana, un risultato cercato, voluto. Ce l’abbiamo messa tutta”.

Questa vittoria tanto attesa porta la firma di Iemmello e di Bardi?

“Porta la firma di tutti. Iemmello ha fatto gol, Bardi ha parato e tutti gli altri hanno fatto una grande prestazione. Siamo andati 2-0, poi ci sono state due situazioni su calcio piazzato che hanno riportato la gara in parità, quindi hanno avuto loro un’occasione importante. Ma credo che nel primo tempo abbiamo comunque fatto meglio noi”.

Troppa sofferenza contro l’ultima in classifica?

“A noi oggi serviva vincere. In altre partite avevamo fatto bene, come ad esempio ad Empoli e ad Ascoli per citarne qualcuna. Qui a Chiavari è stata una partita sporca, su un campo in sintetico e per questo un po’ particolare, c’era tanto vento. Ci sta tutto, la squadra questo successo lo ha voluto a tutti i costi anche perché le squadre che ci sono alle spalle salgono. Per questo dico che sono contentissimo”.

Adesso dal punto di vista mentale cosa cambia?

“Cambia molto. Perché come ho detto altre volte avevamo giocato gran partite senza portare nulla in dote, ad Ascoli i ragazzi hanno disputato una grande gara subendo il pareggio al 94’ in 10 uomini. Le partite vanno vinte anche così”.

Quanto è importante avere un bomber come Iemmello?

“Iemmello ci dà anche qualità quando viene a giocare il pallone in mezzo al campo e appena fuori dalla linea dei difensori, di Novakovich le difese hanno paura per la fisicità e la profondità che sa imprimere all’azione. Per me è una buona coppia. Poi abbiamo Parzyszek e gli altri, un pacchetto offensivo che con l’arrivo di Iemmello è ricco adesso”.