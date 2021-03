Frosinone, nove gare interne senza vittorie. Come 10 anni fa quando arrivò la retrocessione

C’era una volta il fortino Stirpe. In questa stagione, complice anche l’assenza del pubblico, lo stadio di casa del Frosinone sta diventando un vero e proprio incubo per la squadra di Alessandro Nesta che dopo la sconfitta per 3-0 a opera del Lecce ha portato a nove le gare senza vittorie fra quelle che erano le mura amiche: cinque pareggi e quattro sconfitte. Un ruolino di marcia che fa tornare la mente a dieci anni fa quando fra il novembre del 2010 e il febbraio 2011 la squadra ciociara non vinse per nove gare casalinghe di fila (sei pari e tre sconfitte) portando alla sostituzione di Guido Carboni con Salvatore Campilongo e chiudendo la stagione con la retrocessione in Lega Pro. Un’eventualità questa che non sembra potersi riproporre in questa stagione visti i nove punti di vantaggio sulla zona play out.