Frosinone, porte girevoli in attacco: out Ardemagni e Dionisi, in Millico, Iemmello o Di Gaudio

Porte girevoli in attacco in casa Frosinone in questa finestra di mercato: Matteo Ardemagni è andato alla Reggiana con Vincenzo Millico che lo ha sostituito. Ora sarà il turno di Federico Dionisi salutare il club ciociaro con cui ha scritto la storia e volare al ChievoVerona. Per sostituirlo sono due i nomi sul taccuino di Angelozzi: Pietro Iemmello, prima punta dalle caratteristiche simili ai due centravanti – Novakovich e Parzyszek – già presenti in rosa, o Antonino Di Gaudio, giocatore che può agire sia da seconda punta che da esterno. Con il secondo, sempre dall'Hellas Verona, potrebbe arrivare anche l'esterno mancino Luigi Vitale. I due lo scorso anno fecero la differenza allo Spezia, dove c'era proprio Angelozzi, nella rincorsa alla Serie A.

Per quanto riguarda le uscite va segnalato l'interesse del Crotone per Marcus Rohden che potrebbe partire a fronte di una buona offerta. In questo caso il club potrebbe andare sul mercato alla caccia di un centrocampista con le caratteristiche dello svedese.