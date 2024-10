Ufficiale Frosinone, Stirpe annuncia: "Deciso l'esonero di Vivarini. Al suo posto ci sarà Greco"

"Questa mattina alle 7:30 abbiamo deciso di sollevare il tecnico Vincenzo Vivarini. Non siamo felici di questa scelta ma vogliamo togliere a tutti gli alibi. La squadra la prenderà Leandro Greco e il suo staff e non provvisoriamente". Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe nel corso della conferenza stampa di questa mattina ha annunciato la decisione, emersa già in mattinata, di cambiare la guida tecnica del club ciociaro dopo un inizio di campionato molto complicato.

"La società ha deciso di assumere due provvedimenti: squadra in ritiro già da questa mattina a Castel di Sangro fino a tempo interminato. Vedremo settimana prossima cosa fare avendo settimana prossima una doppia trasferta. Si resterà in ritiro fino a che non mi dimostrerò di avere, entusiasmo, energia e sarà connessa con gli obiettivi della società. Ci sarà un regolamento con uso parsimonioso del cellulare. - spiega Vivarini come riporta Tuttofrosinone.com - Questa mattina alle 7:30 abbiamo deciso di sollevare il tecnico Vivarini. Non siamo felici di questa scelta ma vogliamo togliere a tutti gli alibi. La squadra la prenderà Greco e il suo staff e non provvisoriamente. In estate era stato assunto per fare un percorso e crediamo che sia all'altezza di questo fare questo percorso. Non possiamo fare la presentazione in questo momento, la faremo prima della gara col Pisa".

Termina dunque l'avventura del tecnico rivelazione delle ultime due stagioni sulla panchina del Catanzaro per il quale in estate il Frosinone in estate aveva dato vita a un lungo braccio di ferro per farlo firmare con i gialloazzurri.