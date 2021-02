Gozzi sulla querelle De Luca: "Tiene all'Entella, sarà arma importante nel rush finale"

Ha fatto discutere, sia in sede di mercato che nei giorni scorsi per un'esclusione da imputare a motivi disciplinari, la questione de La Zanzara Giuseppe De Luca in casa Entella, ma il tutto adesso è rientrato. A confermarlo, ai canali ufficiali del club, il presidente Antonio Gozzi: "Beppe aveva una interessante proposta da una società di serie B. Ha deciso di non accettarla per terminare la stagione a Chiavari, e per noi si tratta di una risorsa preziosa. A volte in allenamento va un po’ sopra le righe e finisce ‘in fuorigioco’. Ma con il mister si è chiarito, e gli ho parlato anche io: tiene tantissimo alla causa e sarà un’arma importante in questo finale di stagione".