Grosso si presenta: "A Frosinone trovo una grande squadra: c'è da condividere gli obiettivi"

Dopo il Dg Guido Angelozzi, in casa Frosinone è stato mister Fabio Grosso, scelto ieri per sostituire Alessandro Nesta alla guida dei ciociari, a parla alla stampa. Queste le sue parole, riprese dal sito ufficiale dei gialloblù: "Sono contentissimo e per questo ringrazio Presidente e Direttore. Il Frosinone è una piazza importante, una società seria. E ha tantissime caratteristiche che ho sempre desiderato di trovare in un club in cui sono andato ad allenare. Mi auguro di fare un bel lavoro insieme a tutto il resto della squadra. Colgo l’occasione per mandare un saluto ad Alessandro (Nesta, ndr), siamo amici. Per quanto mi riguarda sono felice di stare qui, ci metto la passione in quello che faccio. Conosco i miei difetti e i miei pregi e sono convinto di poter affrontare un finale di stagione e completarlo in maniera positiva. Ritrovando quelle caratteristiche che sono determinanti per ottenere dei risultati”.

Sulle aspettative per questo rush finale: "Avevo fatto una chiacchierata col presidente Maurizio Stirpe due stagioni fa. Mi piacque molto, mi era rimasto il tarlo nella testa. Questa, come ho detto, è una società seria, un bellissimo ambiente, una tifoseria passionale. Ci sono tante caratteristiche per fare bene. Mi anima il lavoro, mi piace avere tempo per poter lavorare. Ma mi rendo conto che tutto bisogna conquistarselo sul campo, anche il tempo. Mi auguro di trovare energie per far esprimere le qualità che sono convinto questo gruppo abbia. Il tutto finalizzato ai risultati. Questa è una formazione che ha incontrato qualche difficoltà, dobbiamo essere bravi a venirne fuori. Nella vita e nello sport non si può pensare di fare delle camminate senza incontrare difficoltà. Questo è un gruppo formato da ragazzi in gamba che proviene da qualche problema, altrimenti non sarei qui adesso, e che deve essere bravo a tirare fuori le cose buone e una reazione positiva, condividendo gli obiettivi. Che non sono a lunga scadenza ma sono nell’immediato. E poi tra qualche partita capiremo meglio dando un’occhiata alla classifica così si potrà fare in questo rush finale. Al di là del modulo, quindi sarà importante la condivisione dei sacrifici, diventare squadra. Essere un gruppo di giocatori forti non basta perché è importante essere un gruppo di giocatori che fa bene le cose insieme e questo sarà lo step successivo. Mi auguro di poterlo raggiungere quanto prima”.

Prosegue: "Nelle difficoltà di questo momento e in un campionato difficile come questa serie B nella quale devi stare sempre al massimo, dobbiamo anche dire – come ha affermato mister Allegri – che oggi le partite sono piene di tante partite. Quindi deve esserci sempre la bravura di restarci dentro, di non lasciarle mai perché le puoi sempre cambiare considerando che non si riescono a giocare tutti e 90’ sempre allo stesso modo e con la medesima intensità. Ho avuto modo di vedere il Frosinone e ribadisco: penso che ci siano delle qualità. A me piace con i ragazzi lavorare tanto in campo. Mi piace che la squadra abbia energia, coraggio ed entusiasmo. Sono quelle combinazioni che determinano i risultati e poi le stagioni. La bravura di mettersi in discussione, sempre. Di assumersi le proprie responsabilità. Di saper andare a ‘grattare’ all’interno. Questo è un organico che ha ancora i motori nel vivo delle carriere. Ognuno deve sapersi mettere in discussione, deve cercare le motivazioni giuste, deve dare tutto. Io impiego tanto tempo della giornata per capire come si fanno bene le cose. Alla fine dell’anno non vincono tutti ma si può uscire anche a testa alta se hai la consapevolezza di aver messo tutto in campo”.

Conclude: "Non mi piace fare appelli. Mi piace lavorare in campo. In questo momento posso dire di stare vicino al gruppo che ha qualità morali e tecniche importanti che non è riuscito secondo me ad esprimere appieno e che va sostenuto e incoraggiato. Ma noi dobbiamo meritare il sostegno e l’incoraggiamento, avere quindi la bravura di uscire sempre dal campo a testa alta. E rappresentare al meglio una tifoseria passionale”.