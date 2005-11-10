Ufficiale Salernitana, colpo in entrata: arriva Djibril, firma fino al 2028

La Salernitana rinforza il centrocampo con Malik Djibril: il classe 2003 arriva dal Picerno e firma un contratto fino al 2028 con opzione.

La Salernitana ha ufficializzato l'ingaggio di Malik Djibril, centrocampista classe 2003 reduce da un'esperienza di un anno e mezzo con la maglia dell'AZ Picerno. Il giovane talento entra a far parte della rosa granata con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nel nuovo progetto tecnico.

La società campana ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con il giocatore, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028, con opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione.

Il comunicato del club

Attraverso una nota ufficiale, la Salernitana ha annunciato così l'operazione:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2003 Malik Djibril, che nell’ultimo anno e mezzo ha vestito la casacca dell’AZ Picerno. Il calciatore ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione."

Investimento in prospettiva

Con l'arrivo di Djibril, la Salernitana aggiunge al proprio centrocampo un profilo giovane e di prospettiva. Dopo la crescita maturata in Serie C con il Picerno, il classe 2003 avrà ora l'opportunità di proseguire il proprio percorso in granata, entrando a far parte del progetto del club per le prossime stagioni.