Ufficiale Frosinone, risoluzione consensuale per il responsabile del settore giovanile Alessandro Frara

C'è un addio in casa Frosinone, dove ha salutato il responsabile del settore giovanile Alessandro Frara. Il dirigente torinese, classe 1982, era tornato in Ciociaria a luglio 2024 dopo l'esperienza alla Lucchese. Prima della carriera dirigenziale, aveva invece giocato al Frosinone dal 2011 al 2018.

Il comunicato ufficiale del Frosinone

"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Frara per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. La società augura ad Alessandro le migliori fortune per il proseguimento del suo percorso professionale", si legge nella nota appena diramata dai ciociari.