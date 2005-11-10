Il Guidonia saluta Cristini: il capitano passa alla Turris
Il Guidonia Montecelio ha annunciato l'addio di Andrea Cristini, difensore classe 1994 che nelle ultime due stagioni è stato uno dei punti di riferimento della squadra laziale, indossando anche la fascia da capitano.
Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha ringraziato il giocatore per il contributo offerto, sottolineando il ruolo determinante nei recenti successi della società: 67 presenze ufficiali, la vittoria del campionato di Serie D 2024/25 e la salvezza conquistata con largo anticipo nel campionato di Serie C Sky WiFi 2025/26.
"La società desidera ringraziare Cristini per l'impegno e la professionalità dimostrati durante questi due anni trascorsi insieme. Ad Andrea Cristini va il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva e per il suo futuro personale", si legge nella nota del Guidonia.
Nuova avventura alla Turris
Contestualmente all'addio al Guidonia, Cristini è stato ufficializzato come nuovo giocatore della Turris. Il difensore ripartirà così dal club corallino, che tornerà a disputare il campionato di Serie D dopo un anno di inattività, resa possibile grazie all'acquisizione della matricola del Nola.
Per il classe 1994 si apre dunque una nuova tappa della carriera, con l'obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio della rinascita della formazione campana.