Come stanno andando: Lecce, la primavera salentina con l'arrivo di Maggio

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Christian Maggio al Lecce - Dopo l'addio al Napoli per il laterale vicentino l'approdo a Benevento aveva significato una nuova giovinezza. Nella prima parte di stagione, però, con lo sbarco dei sanniti in Serie A per il terzino classe 1982 non c'era più spazio e così è arrivata il Lecce, una società che oltre a condividere i colori sociali con il club del presidente Vigorito ha anche la medesima ambizione di essere protagonista nel calcio che conta. L'esperienza di Maggio, dunque, è apparsa subito come un'opportunità da sfruttare per Eugenio Corini che lo ha schierato in tutte le gare in calendario dopo il suo arrivo al 'Via del Mare'. E Maggio ha ripagato non solo con le prestazioni, ma anche con due gol e altrettanti assist. Non è un caso, infatti, che nelle dieci apparizioni del difensore con i salentini siano arrivate sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.

Nome: Christian Maggio

Presenze: 10

Gol: 2

Assist: 2

Punti a Partita: 2,10