Come stanno andando: Lecce, Yalcin acquisto per il futuro. Al momento solo pochi spezzoni

vedi letture

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Guven Yalcin al Lecce: difficile trovare spazio con un Coda inarrestabile, due giocatori come Stepinski e Rodriguez che si rendono sempre utili e un Pettinari pienamente reintegrato dopo essere stato a un passo dall’addio. Ne sa qualcosa il turco classe ‘99 che deve pure pagare dazio a una realtà diversa con tutti i problemi di ambientamento del caso. Finora l’attaccante ha trovato poco spazio subentrando in cinque occasioni su dieci gare, ma da lui ci si attende molto e vedremo se dopo la pausa troverà maggiore spazio nonostante la folta concorrenza. Un acquisto pensato più in prospettiva che per dare un aiuto immediato, ma se il minutaggio dovesse aumentare potrebbe essere un’ulteriore arma in più nella corsa serrata alla Serie A.

Nome: Guven Yalcin

Presenze: 5

Gol: 0

Assist: 0

Punti a Partita: 2,60