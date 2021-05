Gazzetta dello Sport: "Balotelli, due gol in 11'. Al Monza l'ordinario diventa straordinario"

Successo importante per il Monza. La squadra di Cristian Brocchi ha superato 3-1 la Salernitana all'Arechi ed è tornata in corsa per il secondo posto. Questo il titolo dell'edizione online della Gazzetta dello Sport: "Balotelli, niente casinò e due gol in 11'. Al Monza l'ordinario diventa straordinario".