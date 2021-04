Gazzetta dello Sport: "Che volata. In 7 per 3 posti nei playoff. Pisa, la grande occasione"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento sulla corsa playoff in Serie B. Dal Cittadella al Pisa sono infatti sette le squadre raccolta in sette punti che si giocheranno tre posti nei prossimi spareggi. Questo il titolo a riguardo: "Che volata. In 7 per 3 posti nei playoff. Pisa, la grande occasione".