Il punto sulla Serie B - Empoli indenne nello stress test, Balo tradisce il Monza

Se mai ce ne fosse bisogno la Serie B si conferma come il campionato meno scontato e più difficilmente pronosticabile. Nella venticinquesima giornata nessun successo da parte delle prime undici. L’Empoli non sa più vincere, ma nessuno riesce ad approfittarne. Quinto pareggio consecutivo per la capolista che nel big match di venerdì con la terza della classe Venezia rischia di perdere la propria imbattibilità dopo diciotto turni. Haas evita la sconfitta alla squadra di Dionisi che conserva intatto il vantaggio di tre punti sul Monza, bloccato sullo 0-0 dal Cittadella: Balotelli spreca la migliore occasione per i brianzoli. Identico risultato per la Salernitana, nella prima sfida della giornata giocata al Mapei Stadium. Tonfo casalingo clamoroso della Spal, costretta a giocare quasi tutta la gara con la Reggina in dieci uomini. Quattro gol li prende anche il Frosinone di Nesta asfaltato dalla Cremonese, alla seconda vittoria e adesso fuori dalla zona retrocessione. Non riesce il tris di successi al Lecce, ripreso in pieno recupero dal Pescara. Prima gioia tra le mura amiche per il Cosenza che batte di misura il Chievo. Pordenone e Ascoli tornano a muovere la classifica dividendosi la posta. Altro pari rocambolesco dopo quello della gara di andata tra Pisa e Vicenza con i toscani che rimontano nella ripresa il doppio svantaggio. In parità termina anche la sfida salvezza tra Virtus Entella e Brescia. Domani sera si torna già in campo per il turno infrasettimanale.

RISULTATI 25^ GIORNATA

Reggiana-Salernitana 0-0

Empoli-Venezia 1-1

Pordenone-Ascoli 1-1

Cosenza-Chievo 1-0

Cremonese-Frosinone 4-0

Pescara-Lecce 1-1

Pisa-Vicenza 2-2

Spal-Reggina 1-4

Monza-Cittadella 0-0

Virtus Entella-Brescia 1-1

CLASSIFICA

Empoli 46

Monza 43

Venezia 42

Salernitana 42

Cittadella 40

Lecce 39

Chievo 39

Spal 37

Pordenone 33

Pisa 33

Frosinone 33

Reggina 32

Cremonese 29

Vicenza 28

Reggiana 28

Brescia 27

Cosenza 26

Ascoli 22

Pescara 19

Virtus Entella 18