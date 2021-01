Il punto sulla serie B - Si chiude il girone d'andata: l'Empoli a +4 sulla Salernitana

vedi letture

Tutto è ancora aperto, ma al termine del girone di andata la classifica di serie B inizia a delinearsi. L'Empoli si piazza in testa alla classifica a +4 dalla Salernitana anche se i toscani sprecano una buona occasione contro il Lecce: niente fuga e campani in seconda posizione, con il Monza di Brocchi pronto a rovinare la festa. La vittoria al Rigamonti nel monday night ha sicuramente dato un segnale convincente, la compagine brianzola vuole assolutamente partecipare alla festa. In zona playoff pareggiano tutte, mentre il Venezia torna al successo e rimane ai piedi dei posti che contano. In basso alla classifica cambia davvero poco, con Pescara e Ascoli ancora a secco di vittorie. Ma il girone di ritorno ancora deve iniziare.

LA CAPOLISTA SE NE VA? - La squadra di Dionisi spreca un bel set ball in casa col Lecce: avanti di due reti i toscani si sono fatti rimontare dalla compagine guidata da mister Corini, sprecando la possibilità di andare a +7 sulla Salernitana. I campani vincono 2-0 nel match interno col Pescara, mentre il Monza conquista tre punti pesanti sul campo del Brescia: 1-0 firmato Frattesi, con l'affare Balotelli a fare da sfondo. Ebbene sì, SuperMario si è fatto vedere nel suo vecchio stadio, ma soltanto in tribuna: striscione di insulti da parte dell'ex curva e qualche polemica di troppo all'ingresso dello stadio, con la risposta social proprio ai tifosi bresciani. Serata movimentata per il numero 45, ancora alle prese coi guai muscolari.

ZONA 'PLAY-X' - Dal quarto all'ottavo posto succede pochissimo, con il Cittadella fermato dal Venezia. Pareggi per SPAL, Chievo e Pordenone: nessuno scossone dunque, ma soltanto certezze viste le otto squadre in sette punti. Non ci sono padroni in serie B, almeno per il momento. Sesta gara senza vittorie per il Frosinone, scivolato in decima posizione a quota 27 punti: i ciociari hanno ancora una gara da recuperare, ma la situazione inizia a farsi pesante.

SALVIAMOCI LA PELLE - Il ko del Brescia pesa parecchio, ora le rondinelle si ritrovano a tre punti dalla zona playout. Tanto affollamento anche nella parte bassa della classifica, soltanto Reggiana ed Entella portano a casa tre punti fondamentali per poter riaprire tutto. Situazioni particolari, critiche ed esoneri. Senza dimenticare i risultati a sorpresa: il girone di ritorno è appena cominciato.

---

I risultati della 19a giornata

Venerdì 22 gennaio

Virtus Entella - Pisa 2-1: 21’ Caracciolo (P), 42’ rig. Brunori (E), 78’ Koutsoupias (E)

Sabato 23 gennaio

Venezia - Cittadella 1-0: 3’ Forte (V)

Reggiana - Vicenza 2-1: 18’ Ajeti (R), 73’ Muratore (R), 94’ Zonta (V)

Frosinone - Reggina 1-1: 29’ Folorunsho ®, 84’ rig. Tabanelli (F)

Cosenza - Pordenone 0-0

Ascoli - Chievo 0-0

Salernitana - Pescara 2-0: 8’ Gondo (S), 25’ Cicerelli (S)

Domenica 24 gennaio

Lecce - Empoli 2-2: 33’ Haas (E), 47’ La Mantia (E), 78’ Mancosu (L), 90’ Rodriguez (L)

Cremonese - SPAL 1-1: 63’ Paloschi (S), 85’ Ciofani (C)

Lunedì 25 gennaio

Brescia - Monza 0-1: 55' Frattesi (M)

La classifica aggiornata

1. Empoli 38

2. Monza 34

3. Salernitana 34

4. Cittadella 33*

5. SPAL 33

6. Lecce 30

7. ChievoVerona 29*

8. Pordenone 28

9. Venezia 28

10. Frosinone 27*

11. Pisa 23*

12. Vicenza 21

13. Brescia 21

14. Cremonese 19

15. Reggina 18

16. Reggiana 18

17. Cosenza 17

18. Virtus Entella 17

19. Pescara 16

20. Ascoli 14

*: una partita in meno

Il programma della 20a giornata

Venerdì 29 gennaio

21.00 - Vicenza - Venezia

Sabato 30 gennaio

14.00 - Ascoli - Brescia

14.00 - Empoli - Frosinone

14.00 - Virtus Entella - Cosenza

14.00 - Pordenone - Lecce

16.00 - Pisa - Reggina

Domenica 31 gennaio

15.00 - Chievo - Pescara

16.00 - Spal - Monza

21.00 -Cittadella - Cremonese

Lunedì 1 febbraio

21.00 - Reggina - Salernitana