Speciale panchine. Alessio Dionisi a Empoli sogna la A grazie al calcio spettacolo

Per un calcio italiano che spesso e volentieri si dice a corto di talenti per il futuro, c'è una eccezione da non dimenticare: quella degli allenatori. Dai banchi di Coverciano nel corso degli anni sono molti i tecnici che sono usciti per poi farsi apprezzare in tutto il Mondo. Da Trapattoni ad Ancelotti e Capello, passando per Allegri e Sarri, fino ad arrivare a Conte, Gasperini e Simone Inzaghi. Non è un caso, infatti, che in Serie A sette delle prime otto formazioni della graduatoria siano oggi in mano ad allenatori nostrani. Per questo motivo occorre non perdere mai d'occhio le nuove leve oggi impegnate a farsi le ossa nelle serie minori. Per quanto riguarda la Serie B uno dei nomi più in vista fra gli under45 è quello di Alessio Dionisi, tecnico 40enne oggi alla guida dell'Empoli capoclassifica in cadetteria.

Smessi i panni del difensore centrale nella primavera del 2014 quando militava nell'Olginatese l'allenatore di Abbadia San Salvatore si è subito seduto sulla panchina del medesimo club. Un'avventura durata appena sette partite ma che ha fatto subito capire quale sarebbe stata la direzione del suo futuro. Fra Borgosesia e Fiorenzuola le prime esperienze ad ampio raggio, con l'approdo in Serie C con l'Imolese come chiave di volta della sua carriera. In Emilia, infatti, Dionisi ha avuto modo di confrontare la sua idea di gioco votata al possesso palla secondo il 4-3-1-2 con le difficoltà e la durezza dei match di terza serie. Approdato in B con il Venezia, poi, ha avuto modo di dimostrarsi capace di trasferire le stesse idee anche in cadetteria, in particolare valorizzando il lavoro del trequartista a ridosso delle due punte. Con l'Empoli il definitivo salto di qualità, grazie anche ad una rosa di alto livello. Il futuro? La Serie A è già qualcosa in più di un'ipotesi per lui, ma sempre con l'idea dei piccoli passi per continuare il processo di evoluzione e adattamento senza scossoni e/o stravolgimenti.