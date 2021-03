Il Brescia non vuole fermarsi, Ragusa: "Momento positivo, andiamo a Salerno per giocarcela"

vedi letture

L’attaccante del Brescia Antonino Ragusa ai microfoni di DAZN ha parlato dell’ottimo momento della squadra, reduce da quattro vittorie di fila, e della sfida contro quella Salernitana dove giocò nel 2010-11 (32 presenze e 7 reti): “Stiamo attraversando un periodo positivo, stiamo bene e stiamo riuscendo a stravolgere la nostra classifica. Eravamo nei play out e ora ci troviamo ad appena tre punti dai play off, dobbiamo continuare così, pensando partita per partita, consapevoli della nostra forza della possibilità di giocarcela alla pari con tutte. - conclude Ragusa – Salerno? Andremo per fare la nostra gara senza timori reverenziali. Se alla fine la classifica ci dirà che siamo nei play off, allora ce li giocheremo"