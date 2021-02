Il mercato del Lecce - Difesa rafforzata e alcune scommesse. Falco addio idolore

Lavoro di coltello per Pantaleo Corvino in questo mercato di gennaio. Il dirigente salentino conosce la Serie B come quasi nessun altro e lo dimostra riuscendo spesso a coniugare i giocatori pronti per la categoria con ragazzi da testare nel calcio italiano. Pisacane e Maggio rispondono al primo identikit (entrambi in un reparto che ha palesato qualche lacuna di troppo), mentre Hjulmand e Nikolov al secondo. Curiosità, invece, al nome di Yalcin. Fra le cessioni, invece, spiccano quelle di Rossettini e Falco. Anche se la sensazione è che entrambi non fossero imprescindibili.