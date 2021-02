Il mercato del Pordenone - Diaw cessione irrinunciabile. Biondi innesti da tenere sott'occhio

Cedere il proprio centravanti nonché attaccante rivelazione del campionato di B è stato, da parte del Pordenone, sicuramente un azzardo. Ma come ammesso dal presidente Lovisa si trattava di una "operazione irrinunciabile" ed è normale così per una società seria e quadrata come i Ramarri. Al posto di Diaw sono arrivati Finotto, Biondi dal Catania (esterno destro elemento sul quale fare particolare attenzione per le sue qualità) e Morra dall'Entella. L'altra cessione è stata, invece, quella di Tremolada al Cosenza. Il trequartista era arrivato con buoni propositi e un rendimento subito positivo, poi qualcosa s'è inceppato e il matrimonio è finito celermente. Giusto dirsi addio.