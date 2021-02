Il mercato della Reggina - Mercato "monstre" in entrata e in uscita. Lafferty addio giusto

Sia in entrata che in uscita la Reggina del presidente Gallo si è mossa molto. Più di quasi tutte le altre formazioni di Serie B. Il ds Massimo Taibi ha provveduto a rafforzare, sia in termini di qualità che di quantità, ogni reparto della squadra secondo le idee del neo tecnico Marco Baroni. Nicolas in porta si è già fatto apprezzare, Crimi a centrocampo e il tandem Montalto-Edera dovrebbero fare altrettanto. Attenzione al giovane Dalle Mura arrivato in prestito dalla Fiorentina del quale si parla molto bene. In uscita praticamente tutte le cessioni sono andare verso club di C. Risolve invece il contratto Lafferty: la seconda avventura italiana del nordirlandese è stata una delusione. Normale dirsi addio.