Insulti razzisti, 10 giornate a Marconi del Pisa: rese note le motivazioni. Sarà ora ricorso?

Come noto, la Corte Federale d'Appello, ribaltando la decisione del Tribunale Federale, ha inflitto all'attaccante del Pisa Michele Marconi 10 giornate di squalifica per una presunta frase razzista pronunciata dal nerazzurro nei confronti del centrocampista del ChievoVerona Joel Obi durante della sfida dello scorso 22 dicembre.

L'entourage di Marconi, però, come avevamo riferito, valutava l'ipotesi di un ricorso, ma era attesa per le motivazioni, che sono state quest'oggi diramate dalla FIGC (qui il dispositivo integrale): è quindi ora attesa per le mosse di Marconi.