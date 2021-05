Iori: "Nel calcio nulla è scontato. Darò uno schiaffo a Baldini, così resta coi piedi per terra"

Manuel Iori, centrocampista del Cittadella, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza: "L’abbiamo preparata bene, è andata per il verso giusto, dobbiamo farci i complimenti ma la strada è ancora lunga, abbiamo un’altra battaglia giovedì, dobbiamo pensare a recuperare energie e stare concentrati perché comunque non è facile affrontare questa squadra. Quindi sarà fondamentale rimanere concentrati"

C’è una consapevolezza in questo gruppo, oggi avete rischiato pochissimo.

"Credo che anche oggi abbiamo un avversario diverso di fronte, ma l’abbiamo preparata bene e abbiamo portato in campo quello che abbiamo preparato nei due giorni precedenti. ma sappiamo che è ancora lunga e dura".

Come stai fisicamente? Oggi si diceva che potevi giocare solo uno spezzone invece hai giocato più di un’ora.

"Sto benissimo".

A proposito del ritorno, da dove passa la qualificazione? Non c'è il rischio di pensare di essere già in finale?

"Non deve accadere. Dobbiamo pensare semplicemente a preparare bene la partita in quesi tre giorni, recuperare bene le energie, fare una partita gagliarda sapendo che nel calcio nulla è scontato. La giocheremo come abbiamo giocato questa cercando di vincere anche quella".

Non è che ti torna più voglia e l’anno prossimo ti rivediamo qua?

"Intanto finiamo questo, poi ne riparliamo".

Ultima domanda, cosa vuoi dire a Baldini dopo una semifinale così?

"Gli do uno schiaffo per tenerlo coi piedi per terra".