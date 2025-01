Ufficiale Juve Stabia-Brera Holdings: firmato il closing per l’acquisizione del 22% delle quote

vedi letture

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la chiusura della prima fase della cessione delle quote societarie alla Brera Holdings con le firme in sede notarile avvenute nella tarda mattinata di oggi, martedì 31 dicembre 2024, della cessione del 22% della quote del club. Facendo seguito alla conferenza stampa del 9 dicembre del mese in corso, la società con a capo Daniel McClory ha adempiuto agli accordi sottoscritti che porteranno la Brera ad arrivare al 38% totale delle azioni entro il 31 gennaio 2025 e al 52% delle quote entro il 31 marzo 2025.

A dare il suo personale benvenuto in società è il presidente Andrea Langella che dichiara: “Siamo soddisfatti del lavoro fatto di comune accordo con la Brera Holdings con il fondamentale supporto della Zephiro Investments e il suo socio fondatore Joseph Grosso. Sono felice di aver reso internazionale una società con una storia importante come la Juve Stabia che nei suoi 117 anni di storia non aveva mai avuto un socio estero, questo nell’ottica di migliorare ulteriormente il nostro brand e portarlo a livello internazionale. Do il mio personale benvenuto in società a Daniel McClory che oggi diventa socio del nostro Cda che vedrà come presidente dello stesso Filippo Polcino, oggi Amministratore Unico, e come consigliere dalla nostra parte l’attuale direttore operativo Oreste La Stella. Ai nostri tifosi dico che oggi, più di prima, possono addirittura investire nella Juve Stabia acquisendo azioni della Brera e questo nell’ottica di crescita ulteriori del nostro club”.

A corredo del nostro comunicato ufficiale, alleghiamo il comunicato del closing redatto dalla Brera alle ore 16.24 (fuso italiano) del 31 dicembre 2024: “Dublin, Ireland, and Milan, Italy, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Brera Holdings PLC (“Brera Holdings” or “Brera”) (Nasdaq: BREA), an Ireland-based, Nasdaq-listed, international holding company focused on expanding its global portfolio of men’s and women’s sports clubs through a multi-club ownership (“MCO”) approach, today announced the initial closing under its agreement to acquire a 52 percent stake in Italian Serie B football club SS Juve Stabia srl, known as “The Second Team of Naples,” (“Juve Stabia” or “the Club”) from existing majority owner XX Settembre srl, the holding company of Club President Andrea Langella.

This first step in the three-stage acquisition process was today’s execution of the Sale and Purchase and Investment Agreement (the “SPA”), which includes immediate cash and share payments by Brera Holdings to Juve Stabia and XX Settembre, and the acquisition by Brera of a 22 percent ownership in the Club, which will increase to 52% by the end of March 2025 subject to the satisfaction of the terms and conditions of the SPA. The transaction aligns with Brera’s strategic vision to drive revenue growth, operational efficiencies, and long-term value creation through its MCO platform.

“The initial closing marks a pivotal step in our majority investment in Juve Stabia,” said Daniel McClory, Founder and Executive Chairman of Brera Holdings. “We are privileged to partner with President Andrea Langella, an accomplished entrepreneur, alongside Juve Stabia’s existing management and invest in this historic club. We plan to capitalize on player development opportunities, leveraging Juve Stabia’s strong foundation and current competitive position in Serie B. This investment reflects our confidence in Juve Stabia’s potential to deliver robust contributions to Brera Holdings and our shareholders in 2025 and beyond.”

Zephiro Investments, with its founding partner Joseph Grosso, provided Juve Stabia with M&A advisory services. Barone & Associati served as Italian legal counsel to the Club. BonelliErede acted as Italian legal counsel for Brera Holdings PLC, with Bevilacqua PLLC serving as Brera’s U.S. legal advisors.