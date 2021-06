L'Alessandria riparte dallo zoccolo duro della C: ecco le possibile riconferme

vedi letture

Andrea Arrighini dovrebbe rimanere ad Alessandria, ma non sarà l'unico tra i calciatori che hanno portato i grigi in B a proseguire l'avventura.

Stando infatti a quanto riferisce Tuttosport, sono parecchie le conferme alle quali il club sta lavorando, a cominciare da quelle dei difensori Matteo Di Gennaro e Giuseppe Prestia (cui si aggiunge Simone Sini, indisponibile però fino a novembre causa infortunio); con loro, probabile conferma anche per Gabriele Bellodi, che arriverebbe al secondo anno di prestito. Non è poi da escludere il centrocampista Federico Casarini, e neppure l'esterno mancino Raffaele Celia, per il quale ci sarà da concordare l'eventuale formula con il Sassuolo.

Tra i volti nuovi, invece, prende sempre più quota Lorenzo Ariaudo, ora al Frosinone.