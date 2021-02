Le pagelle di Venezia-Cremonese 3-1: bene Forte e Ciofani

Risultato finale: Venezia-Cremonese 3-1: autorete Bianchetti, Forte, Ciofani, Johnsen.

Le pagelle del Venezia

Pomini 6 - Prova discreta tra i pali,

Mazzocchi 6,5 - Propizia il primo gol, sempre nel vivo nell'azione, attento in difesa.

Ceccaroni 6,5 - Duello rusticano con Ciofani e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Modolo 6,5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla.

Felicioli 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

Maleh 6,5 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Fiordilino 6,5 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza, fuori per infortunio (Dal 73' Taugourdeau s.v. )

Di Mariano 6,5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. C'è il suo zampino nell'autorete di Bianchetti.

Aramu 6 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Esce dopo un'ora nella ripresa. (Dal 64' Johnsen 6,5 - C'è gloria per lui nel finale.)

Esposito 6 - Potrebbe fare di più, non sempre è lucido. (Dal 64' Crnigoj 6 - Attento e combattivo).

Forte 7 - Splendido gol, tante sponde e grinta. Già 12 reti, talento che sta emergendo con forza. (Dall'85' Bocalon - )

Le pagelle della Cremonese

Carnesecchi 6 - Può poco sulle reti avversarie, per il resto c'è poco da segnalare.

Zortea 6 - Si fa male dopo 30', inizia bene, poi lascia il terreno di gioco. (Dal 36' Pinato 6 - Ordinato e poco più sulla fascia.)

Bianchetti 5,5 - Sfortunato in occasione dell'autorete. Con Forte non è facile.

Coccolo 6 - Senza infamia e senza lode, non sempre irreprensibile, ma non crolla.

Valeri 6 - Spinge nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo.

Castagnetti 6 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Uno degli ultimi a mollare.

Bartolomei 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca con intensità, ma non sempre è lucido. (Dall'83' Buonaiuto s.v.- )

Valzania 5,5 - Prova grintosa sulla trequarti, scala da terzino e non è perfetto in più di una occasione.

Gaetano 5,5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. (Dal 55' Colombo 6 - Non tanti palloni giocabili, lodevole per impegno.

Baez 5,5 - Si integra bene con il resto dell'attacco, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno. (Dall'83' Celar s.v. )

Strizzolo 5.5 - Non riesce a far breccia tra le maglie avversarie. (Dal 55' Ciofani 6,5 - Non solo il gol su rigore, ma anche tante buone sponde.)