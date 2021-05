Lecce, con Baroni potrebbe arrivare il centrocampista Crisetig

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Lecce potrebbe pescare il primo rinforzo per il proprio centrocampo dalla Reggina, il club da cui dovrebbe arrivare anche il nuovo tecnico Marco Baroni. L'obiettivo è Lorenzo Crisetig, classe '93 che si è rilanciato in questa stagione in Calabria ed è stato titolare inamovibile dall'arrivo del tecnico toscano che ne apprezza le qualità tecniche e tattiche, perfette per il ruolo di mediano nel 4-2-3-1. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con la Reggina e quindi sarà necessario sedersi al tavolo delle trattative con la dirigenza calabrese per eventualmente portarlo in Salento.