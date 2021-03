Lecce, Corini: "Ci è mancato solo il gol. Io in discussione? Sento la fiducia di squadra e società"

Intervenuto in conferenza stampa in seguito al pareggio del suo Lecce contro la Virtus Entella, il tecnico Eugenio Corini ha parlato così: “Ci è mancato solo il gol, abbiamo giocato tanti palloni in area. La percezione era che il gol potesse arrivare. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno mosso la palla, hanno calciato in porta, se avessimo abbattuto il muro dell’Entella avremmo visto una partita diversa. Non è un periodo buio, abbiamo pareggiato due partite, ma tutte le squadre hanno dei valori. L’Entella ha dato filo da torcere a tutti, anche al Venezia. Sicuramente c’è sempre un’analisi su cosa si può fare di più, se oggi devo fare una valutazione penso che la prestazione sia stata fatta con ordine. Pescara e Entella state due occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Lavoriamo su come vogliamo attaccare negli ultimi metri, oggi tutto quello che potevamo fare per far male all’avversario lo abbiamo fatto, la scelta finale, l’incisività negli ultimi metri e la bravura del portiere avversario sono situazioni che non ci hanno permesso di portare la partita dove volevamo. Quando fai una partita di questo tipo con tutte queste occasioni devi vincere. Io in discussione? Lavoro quotidianamente, sento la fiducia società e della squadra, le prestazioni ci sono state. In queste partite c’erano aspettative e non siamo riusciti a vincere. Fino al novantesimo però stavamo vincendo col Pescara e oggi tecnicamente non c’è stata partita. Quando pareggi ci sono le critiche ma bisogna analizzare le cose in maniera giusta, in questa squadra ci sono tante cose da considerare per dare una valutazione complessiva all’annata“.