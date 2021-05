Lecce, Corini deve sfatare il tabù Empoli: squadra contro cui non ha mai vinto

Ultima di campionato per la Serie B, con il Lecce che ha ormai perso la possibilità di approdare in Serie A: al massimo, i salentini possono presentarsi ai playoff da terzi in classifica.

Ma molto dipenderà non solo dai giallorossi, impegnati sul campo dell'Empoli, ma anche dai risultati di Monza e Salernitana. A ogni modo, proprio al "Castellani", il tecnico dei salentini Eugenio Corini, dovrà sfatare un tabù: il msiter giungerà quest'oggi al quinto incrocio ufficiale contro i toscani contro cui non ha mai vinto (Il bilancio parla di 3 pareggi interni e 1 sconfitta, 0-1, proprio al “Castellani”).