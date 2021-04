Lecce, Corini: "Pisa squadra di valore, all'andata vinse meritatamente". I convocati

vedi letture

Trasferta toscana per il Lecce, che dopo la vittoria sulla Salernitana affronterà il Pisa nella 32^ giornata del campionato. Del match, alla vigilia, ne ha parlato il tecnico giallorosso Eugenio Corini: "Voglio per prima cosa fare tanti auguri di Pasqua a tutti i nostri tifosi e alle loro famiglie, oltre poi a tutti coloro della nostra società. I tifosi quando hanno potuto ci hanno sempre fatto sentire il loro sostegno, ci hanno fatto capire l'importanza della maglia che vestiamo e quello che vogliono e si aspettano da noi, averli a nostro fianco anche allo stadio sarebbe fantastico. Ma la situazione non lo consente, purtroppo la pandemia ha rivisto il concetto di libertà, speriamo che tutto passi presto: noi però cerchiamo di onorare al meglio l'impegno".

Sulla partita dell' "Arena Garibaldi": "Ieri abbiamo fatto un lavoro di scarico per chi aveva giocato e uno più carico per chi non è entrato: oggi abbiamo fatto l'unico allenamento, la squadra è carica e motivata per affrontare una squadra di valore che all'andata ha vinto meritatamente. Hanno uno score casalingo molto importante, il lavoro di D'Angelo è segnato da una crescita costante, ma noi arriviamo con energia, anche perché le vittorie aiutano a smaltire meglio le fatiche. Dal punto di vista mentale la squadra è fresca, andiamo ad affrontare la partita e il rush finale del torneo con forza e consapevolezza".

Diramato poi l'elenco dei convocati: out gli indisponibili Adjapong, Mancosu, Listkowski e Felici, mentre non sono stati convocati Borbei e Monterisi (con la Primavera).

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Calderoni, Dermaku, Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Pisacane, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand, Majer, Maselli, Nikolov, Paganini, Tachtsidis

ATTACCANTI: Coda, Pettinari, Rodriguez, Stepinski, Yalcin.