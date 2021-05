Lecce, Corini sulla corsa alla A: "Finché la matematica ci darà una speranza ci proveremo"

“Il ko contro il Monza ha determinato che il nostro destino non dipenda più solo da noi. Possiamo ancora ribaltare la situazione cercando di vincere, ma c'è rammarico di non poter pensare solo alle nostre sfide. Finché c'è la matematica però ci proveremo”. Esordisce così Eugenio Corini, tecnico del Lecce, nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Reggina: “Contro i calabresi dovremo fare una grande partita visto che loro hanno fatto gli stessi nostri punti nel girone di ritorno grazie al lavoro svolto da Baroni e sono in lotta per i play off. Hanno un'identità chiara a prescindere dal modulo con cui scendono in campo e qualità importanti. Noi dobbiamo pensare a fare bene contro la Reggina senza pensare all'Empoli perché credo che i campionati siano sempre aperti finché la matematica non dice il contrario. Se arrivassimo a pari punti con la Salernitana gli saremmo davanti e dobbiamo fare in modo che questa possibilità, per quanto non dipenda solo da noi, possa realizzarsi. - continua Corini soffermandosi sulla formazione – Yalcin ha talento, ma non ho avuto modo di utilizzarlo a causa delle sue condizioni fisiche, Rodriguez ha attitudini simili a Pettinari, mentre Stepinski ne ha altre e devo fargli i complimenti per come ha giocato contro il Monza. A centrocampo ho tante risorse e cercherò di scegliere le migliori anche in base delle attitudini della Reggina e sceglierò i giocatori che mi daranno maggiori garanzie. Le rotazioni le ho sempre fatte, ho cercato di ruotare e fare sostituzioni per tenere tutti pronti e non dimentichiamo che entrare nell'ultima mezzora vuol dire avere una bel pezzo di gara per incidere”.

La chiosa finale è poi dedicata a Marco Mancosu operato poco più di un mese fa per un tumore e voglioso di contribuire ancora alla promozione dei giallorossi: “Il suo è un atto di grande coraggio, ha sofferto molto, ma è stato forte e tutti gli sono stati vicino. Abbiamo rispettato il suo momento e ci siamo messi a sua completa disposizione, ma lui ha fatto qualcosa di ancora più grande dimostrando coraggio nell'affrontare questa lotta. È lui che ci traina da capitano, grande uomo e giocatore. Porteremo in campo in queste ultime gare il suo esempio e la sua forza”.