Lecce, Corini: "Vittoria importante per noi, mai vinta una partita così sporca"

Soddisfatto del successo dell'Oreste Granillo Eugenio Corini, tecnico del Lecce, che ha così analizzato la vittoria contro la Reggina. "Una gara combattuta, eravamo in vantaggio con la sensazione di poter condurre bene il match, soprattutto dopo la parata di Gabriel sul calcio di rigore. Siamo rimasti in dieci e di conseguenza la pressione degli avversari è aumentata. Mi è piaciuto lo spirito dei nostri giocatori offensivi di compattarci. Questa squadra non aveva mai vinto una partita così sporca, lo abbiamo fatto e abbiamo dimostrato di essere capaci: è una vittoria importante per noi".