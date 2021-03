Lecce, Corini: "Vittoria meritata, continuiamo a spingere al massimo"

Le dichiarazioni di Corini dopo Lecce-Chievo 4-2.

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha commentato in conferenza stampa il successo per 4-2 in casa contro il Chievo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da PianetaLecce.it.

Mister, un commento a caldo sulla partita.

"Abbiamo meritato la vittoria, abbiamo giocato una partita di livello. Il gol del 4-2 ci ha un po’ spaventato, ci siamo complicati un po’ la vita. Il rigore assegnato era dubbio e abbiamo sbagliato una gestione palla regalando un’occasione al Chievo. Dobbiamo lavorare su queste cose, perché l’inerzia delle partite può cambiare velocemente. Una partita in dominio assoluto non può essere riaperta".

Quella di oggi è stata una vera e propria prova di forza, soprattutto nel primo tempo.

"Il Lecce che mi piace si è intravisto in tante partite quest’anno, nelle prossime dieci gare farà la differenza la cura del dettaglio. Su questo dobbiamo porre attenzione, in una partita in dominio assoluto non possiamo permettere agli avversari di riavvicinarsi. Abbiamo compiuto un percorso importante: anche quando a livello di opinione pubblica non ci veniva riconosciuto noi creavamo qualcosa di buono".

La classifica comincia a farsi interessante.

"Prima pensiamo a noi e poi vediamo le altre, finché ci sarà possibilità di fare qualcosa di importante noi spingeremo al massimo. Questo deve essere il nostro obiettivo. Abbiamo consolidato determinati principi e stiamo recuperando giocatori che erano infortunati. Ora affronteremo Venezia e Frosinone, dobbiamo recuperare energie per prepararci al meglio".

Un bilancio su quanto fatto fin qui dalla sua squadra.

"I sogni li coltiviamo sempre, li abbiamo coltivati anche nei momenti di difficoltà. Il bilancio della prima parte del girone di ritorno? In queste nove partite abbiamo lasciato qualcosa per strada, ma questo ha valore, perché significa che queste nove partite le potevamo vincere tutte".