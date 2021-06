Lecce, Corvino: “L’attaccante lo prende la società, al reparto difensivo ci pensa l’allenatore“

Durante la conferenza di presentazione di Mister Baroni, la parola la prende anche il Direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, per chiarire alcuni aspetti fondamentali :”Ho detto sempre ai miei allenatori, “alla difesa ci pensa il mister”. L’organizzazione difensiva deve essere competenza dell allenatore. Per fare i gol se non porti l attaccante giusto agli allenatori non va bene, anche se questo non deve poi diventare un pretesto, ma quando hai tempo per mettere in chiaro le cose è tutto diverso. A Marco per riprendere un mio vecchio concetto, la prima cosa che ho sottolineato è questa: l’attaccante lo prende la società, al reparto difensivo ci deve pensare l’allenatore. Noi come società vogliamo crescere e per crescere devi anagraficamente avere le persone giuste che possono aiutarti a farlo anche nel tempo. Per me la vocazione a non vendere quelli che nel tempo ti aiutano a farlo è importante però non posso crescere se ho dei giocatori che anagraficamente possono avere la durata di poco tempo. se sono importanti come Coda c’è un impegno a tenerli, perché è un lavoro fondamentale che mi aiuta a far crescere gli altri però con l’onestà che ci contraddistingue dico che sui giovani faró di tutto per cercare di tenerli e mi sforzerò a farlo attraverso il mio lavoro fuori dal campo e sistemando e incastrando delle altre cose mi permetteranno di dire è incedibile. Dal momento che incedibile però non è nessuno, noi non teniamo per il collo i giocatori perché siamo nelle condizioni oggi di programmare con la società, cosa che l’anno scorso è stato più difficile fare perché è finito il campionato ed è iniziato subito l’altro quindi a qualcuno che pensavamo di cedere abbian dovuto dire, di restare. Oggi il tempo ce l’abbiamo e lo utilizzeremo nel migliore dei modi”