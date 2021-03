Lecce, Delvecchio: "Corvino un maestro. Sono orgoglioso di poter lavorare e imparare da lui"

Il direttore sportivo del settore giovanile del Lecce Gennaro Delvecchio ha parlato del rapporto con il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino e di quanto sta imparando al fianco di un uomo mercato così esperto: “Il modo di cambiare è cambiato tantissimo, ora si arriva intorno alle nove in sede e si discute praticamente sempre di giovani, non c’è un tempo prestabilito in cui parlarne. Ha gli occhi puntati su tutto il settore giovanili, dalla Primavera ai Pulcini e accanto a lui sto crescendo moltissimo. Corvino sta mettendo a disposizione di noi tutti la sua esperienza, i suoi 40 anni nel mondo del calcio e non posso che essere orgoglioso di lavorare con lui, nessuno è più indicato di Corvino nello svolgere questo ruolo e io faccio il mio dovere cercando di carpire i suoi segreti per farli miei e crescere a mia volta. - continua Delvecchio a Calciolecce.it - Ha tracciato una linea ben definita, giusta per attuare i piani della società e raggiungere l’obiettivo prefissato, ma è difficile fare previsioni perché si tratta comunque di un programma a medio-lungo termine. Credo che ci vogliano 3-5 anni per vedere i veri frutti di tutto questo lavoro, non si tratta di qualcosa che può dare risultati eclatanti in un anno”