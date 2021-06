Lecce, di padre in figlio. Ventun anni dopo Corvino riporta un Coqu in giallorosso

vedi letture

Nella giornata di oggi il Lecce ha annunciato l'arrivo di Tiago Coqu, attaccante classe 2003, per rinforzare la propria Primavera. Non ci sarebbe nulla di strano se il ragazzo non fosse il figlio di quel Stephane Coqu che passò da Lecce senza lasciare traccia a inizio millennio collezionando zero presenze in tre stagioni. Il caso vuole che oggi come allora il direttore sportivo dei salentini sia sempre Pantaleo Corvino.

Allora il colpo del dirigente non andò a buon fine, con il portiere francese che andò a iscriversi fra gli acquisti flop della sua prima gestione, e solo il tempo ci dirà se il giovane Coqu riuscirà a lasciare il segno in giallorosso 21 anni dopo il passaggio anonimo del padre.