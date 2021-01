Lecce, Falco sempre più vicino alla Stella Rossa: sul piatto 1,2 milioni più bonus

Filippo Falco è sempre più vicino a trasferirsi a Belgrado per vestire la maglia della Stella Rossa. Il club serbo avrebbe infatti riformulato l’offerta da presentare al Lecce per il calciatore classe ‘92, che ha deciso di non rendersi disponibile per la sfida contro l’Empoli rompendo con la società salentina: 1,2 milioni di euro più 300mila di bonus. Ovvero quel 1,5 milione di euro della clausola di rescissione del giocatore con i giallorossi. Lo riferisce Sky Sport.