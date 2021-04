Lecce, Lucioni: "La A si decide nelle infrasettimanali. Torneo diverso da quello di 2 anni fa"

Il difensore del Lecce Fabio Lucioni ha parlato in conferenza stampa della situazione in casa giallorossa in vista del finale di stagione: “Questo è un campionato totalmente diverso rispetto a due anni fa per via della situazione legata al Covid-19. Si gioca ogni tre giorni e le difficoltà sono aumentate, ma la situazione di classifica è simile ad allora e sarebbe importante riproporre la stessa voglia di tenersi il secondo posto anche se non sarà semplice. Ora ci attende una serie di straordinari e per me i campionati si vincono o perdono nelle infrasettimanali quindi serve grande attenzione. Ma siamo una squadra equilibrata che non si è depressa quando era ottava e non si sta esaltando ora e questo può fare la differenza. - continua Lucioni parlando della concorrenza in difesa – Credo che sia uno stimolo, ti fa lavorare con intensità per tutta la settimana per mantenere la maglia da titolare. Abbiamo un parco di difensori importanti visto che siamo stati costruiti per un campionato di vertice e dobbiamo farci trovare sempre pronti. Meccariello? Con lui ho giocato circa 60 partite ed è normale che ci sia un feeling particolare che con altri viene un po' meno, ma lavoriamo tutti per farci trovare pronti e aiutare la squadra”.