Lecce, per Corvino la terza non è buona. Per la prima volta non festeggia la promozione

Fino a ieri sera Pantaleo Corvino aveva un’invidiabile media di promozioni da dirigente del Lecce. Nelle due precedenti esperienze in Salento in Serie B infatti il dirigente aveva conquistato altrettante promozioni in massima serie. Un filotto che si è interrotto contro il Venezia con l’eliminazione in semifinale play off che non ha regalato la terza gioia a Corvino in quella che è stata la stagione più difficile in carriera (come disse mesi addietro il dirigente giallorosso).