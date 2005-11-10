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Mantova, preso a titolo definitivo dal Brescia Filippo Vesentini: contratto triennale
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Mantova 1911 annuncia l'ingaggio dell'esterno Filippo Vesentini, classe 2002, proveniente dall'Union Brescia.
Vesentini ha sottoscritto col Club di viale Te un accordo di durata triennale con scadenza fissata al 30.06.2029.
Protagonista in Lega Pro con le maglie di Virtus Verona, Feralpi Salò e Union Brescia, ha chiuso la scorsa stagione al Renate collezionando 16 presenze ed un gol.
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