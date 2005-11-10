Palermo, Giacomo Corona rinnova e poi passa in prestito alla Virtus Entella
Giacomo Corona è della Virtus Entella. L’attaccante classe 2004 arriva a Chiavari a titolo temporaneo dal Palermo (club con il quale ha rinnovato anche il contratto).
Cresciuto nel settore giovanile rosanero, nella stagione 2022/23 approda alla Primavera del Torino, prima di trasferirsi l’anno successivo all’Empoli. In Toscana realizza 19 reti nel campionato Primavera 1 e si toglie anche la soddisfazione di esordire in Serie A. Nella stagione 2024/25 arriva la prima vera esperienza nel calcio professionistico. Si trasferisce in prestito al Pontedera, nel girone B di Serie C, dove mette a segno 11 gol tra campionato e play-off, uno dei quali proprio nel pareggio interno contro la Virtus Entella. Nella scorsa stagione torna al Palermo e colleziona 16 presenze complessive tra Serie B, Coppa Italia e play-off.