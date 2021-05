Monza, Barberis si è sbloccato: "Spero sia l'inizio di una serie. Serie A? Non dipende solo da noi"

vedi letture

Il centrocampista del Monza Andrea Berberis ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria nel big match contro il Lecce arrivata grazie a una sua rete su punizione: “Non so se sia stato il più bel gol di giornata, ma di sicuro è stato molto importante per la squadra e il risultato. Calciare in allenamento e in partita non è la stessa cosa, c'è una pressione diversa, ma mi sono sbloccato e sono contento. Spero possa essere l'inizio di una serie. Obiettivo? Speriamo di arrivare secondi, ma il destino non è nelle nostre mani, dobbiamo vedere anche i risultati delle altre. Noi puntiamo a vincere le due gare rimaste e poi tireremo le somme. - conclude Barberis parlando di Mancosu - È una cosa che va oltre la rivalità calcistica. Non sapevo della sua operazione per un tumore e mi ha molto colpito e gli mando un grande abbraccio. Ha avuto una grande forza d'animo per superare questo momento difficile e ieri ha anche rischiato di farci gol”.