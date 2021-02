Monza, Boateng a L'Équipe: "Avevo tante richieste, a Galliani e Berlusconi non potevo dir no"

Non solo Adriano Galliani. Nel reportage de L'Équipe sul Monza, spazio anche alle parole di Kevin Prince Boateng: "Avevo molte offerte, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dalla Germania e anche da altre parti dell'Italia. Galliani mi chiamava tutti i giorni, mi stressava! «Ti aspettiamo, abbiamo una grande squadra, devi cogliere l'occasione». Mi ha fatto chiamare anche da Berlusconi. Non potevo dire di no, l'ho fatto anche per gratitudine, sono verso la fine della mia carriera. Loro conoscono il calcio, so cosa vogliono costruire".