Monza, Brocchi: "Bella gara contro un'ottima squadra, nessun caso D'Errico"

Le parole di Brocchi dopo Monza-Empoli 1-1.

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 ottenuto in rimonta contro l’Empoli.

Mister, una grande reazione contro la copolista dopo l’immediato svantaggio e in una gara molto bella a livello generale.

“Una bellissima partita, giocata alla grande dai nostri ragazzi. Il gol all’inizio ci poteva fare molto male, invece i ragazzi hanno iniziato a giocare bene e a creare molto. A volte è stato bravo il loro portiere, mentre in altre circostanze siamo stati sfortunati o imprecisi. Abbiamo preso un palo e un incrocio die pali: io penso che oggi i ragazzi abbiamo giocato un ottimo calcio. Potevamo vincerla, ma abbiamo affrontato un’Empoli che merita il posto che occupa. Anche loro hanno fatto un’ottima partita e ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni. Penso che sia venuta fuori la gara a che tutti si aspettavano: bella e tra due squadre forti”.

Possiamo dire che è stato il miglior Monza della stagione per occasioni create?

“Credo di sì, anche se ci sono state altre partite in cui abbiamo creato molto e non siamo riusciti a concretizzare. Ribadisco che per me la squadra oggi ha giocato un’ottima gara”.

L’esclusione di D’Errico ha creato malumori tra i tifosi: come ha reagito il giocatore?

“So che la situazione di D’Errico può creare malumore, ma so anche che i tifosi ci chiedono una cosa in particolare: di impegnarsi sia in allenamento che in partita. Penso che D’Errico nell’ultimo mese e messo abbia fatto fatica a rialzare il suo livello di allenamenti e di preparazione alle partite, probabilmente perché più di tutti sta soffrendo ciò che di bello sta succedendo a Monza e cioè il continuo miglioramento della squadra. Ci tengo a precisare una cosa: voglio un bene dell’anima a Ciccio, sono stato io a promuoverlo capitano. Non voglio che si dica che ho un problema con lui: sono come un padre che, ogni tanto, deve dare un segnale importante al proprio figlio. Ciccio ha delle qualità, ha aiutato il Monza nella scalata dalla serie D alla Serie B e tutti noi speriamo che possa tornare a fare quello che sa perché è un ragazzo per bene. Spero di rivederlo presto con il sorriso, con la testa alta e con la consapevolezza che per guadagnarsi un posto in squadra deve faticare molto di più rispetto a quanto faticava in D e in C. Non c’è nessun caso D’Errico: la mia voglia è di tutelare un ragazzo a cui voglio veramente bene”.

E’ d’accordo che, in certe partite, cerare troppe palle pulite non aiuti?

“Io preferisco crearle le palle pulite, perché quando non le crei si fa fatica a fare gol e tutti te lo fanno notare. Non sempre è possibile cerare quanto abbiamo fatto oggi, soprattutto contro squadre chiuse che non ti fanno mai giocare e che provano a colpire in contropiede. Oggi invece si sono affrontate due squadre a viso aperto, che fanno della qualità e della pulizia tecnica un dogma. Sono contento di quanto abbiamo creato, un po’ meno di quanto abbiamo concretizzato”.

Boateng ha detto che oggi il Monza ha dimostrato di essere la miglior squadra della Serie B: parole da leader.

“Prince è un leader, tecnico e non solo. Aiuta molto negli spogliatoi, è un ragazzo che dà l’esempio e che ha sposato la causa venendo in Serie B con la voglia di portare il Monza in A. Le sue parole devono essere un segnale, sia per i ragazzi più giovani che per quei giocatori che stanno giocando meno e che devono continuare a lottare per conquistarsi il posto in questa corsa che finirà tra tante partite”.