Monza, Brocchi: "Gran prestazione, ma c'è l'amaro in bocca per la vittoria della Salernitana"

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce: "Giornata quasi perfetta fino al rigore della Salernitana, ma non dobbiamo pensare agli altri. Abbiamo fatto 9 punti in 3 partite, abbiamo a tratti comandato il gioco, abbiamo fatto bene. Abbiamo sofferto nell’ultimo quarto d’ora, abbiamo perso campo ma penso che sia una cosa abbastanza normale. Ci sono stati tanti giocatori giovani in campo con un mix d’esperienza, è una bella dimostrazione: posso contare su un gruppo affidabile".

Cambia il sapore di questa vittoria col gol della Salernitana?

"Il Lecce ha il miglior attacco, venivano da 5 vittorie consecutive in trasferta. Amplifica ancor di più la nostra vittoria. L’amaro in bocca c’è, ma ci sono ancora due partite. Dobbiamo lottare fino all’ultimo secondo. Cercheremo di andare avanti".

I capitani?

"Non è una questione di gerarchia. Si va ad anni di militanza nel Monza. Oggi il capitano doveva essere Bellusci, ma per il rispetto verso i tifosi e l'ambiente - sappiamo tutti le dinamiche - ha voluto lasciare la fascia a un altro. Ho scelto Paletta perché è un ragazzo di una professionalità estrema".

Il Monza non ha mai perso con le prime della classe.

"Per vincere i campionati bisogna avere continuità, noi abbiamo in un momento difficile abbiamo perso qualche punto di troppo. Queste vittorie ci danno una grande spinta, stiamo dimostrando di avere una grande voglia, cerchiamo di fare il massimo".

Il gol di Barberis?

“L’ho messo dentro prima di una punizione a Salerno, ma poi ha calciato Colpani. Segna 7-8 gol su 10 punizioni, è un ragazzo che viene messo poco in risalto, ma è affidabile e questo gol mette in risalto le ottime prestazioni".