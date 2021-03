Monza, Brocchi: "Impegno duro contro la Reggina. Peccato per lo stop di Gytkjaer". I convocati

Alla vigilia del match contro la Reggina Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato della gara di domani al ‘Granillo’: “La Reggina è una squadra forte e nel girone di ritorno ha fatto molto, se fosse partita così sarebbe in una posizione diversa. Sarà una trasferta difficile e insidiosa, serve concentrazione e spirito di sacrificio. Ci aspetta un impegno duro. Non dobbiamo pensare che martedì saremo di nuovo in campo, ma dobbiamo pensare partita per partita. E’ stato un peccato per Gytkjaer, si stava allenando e facendo molto bene, ha avuto i suoi momenti ma in questo periodo aveva raggiunto la maturazione giusta per affrontare il finale di stagione, ma ci viene a mancare sul più bello purtroppo”.

Di seguito la distinta con i convocati per la gara di domani:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Anastasio, Bellusci Bettella, Scaglia, Paletta, Sampirisi, Pirola

Centrocampisti: Boateng, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani

Attaccanti: Maric, Ricci, Balotelli, Mota Carvalho, Diwa, D’Alessandro

Indisponibili: Carlos Augusto, Barberi, Gytkjaer