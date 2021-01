Monza, Brocchi: "Non mi stupisce che non ci indichino fra le favorite alla promozione"

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi intervistato da Binario Sport ha parlato della lotta promozione dopo in un sondaggio fra i tecnici della Serie B il club brianzolo non è stato messo fra i favoriti per la Serie A: “È un sondaggio che non mi stupisce, siamo sicuramente un’ottima formazione, ma per vincere in Serie B serve del tempo e qui ci sono ottime squadre che da anni provano a farlo. Noi siamo forti, lo sappiamo, ma abbiamo avuto tante difficoltà a inizio stagione. Può piacere o no la mia idea di calcio, ma non tutti potevano allenare il Monza lo scorso anno e non tutti possono farlo quest’anno. - conclude Brocchi parlando dell'arrivo di Ricci - Si tratta di un giocatore diverso da Boateng come caratteristiche, Federico è un esterno molto bravo a cucire il gioco mentre Boateng è più un conoscitore di gioco”