Monza-Cittadella, le formazioni ufficiali: Brocchi torna al tridente con Boa e Balo

vedi letture

Il tecnico del Monza Brocchi torna sui suoi passi, abbandona la difesa a tre, e schiera il tridente per ribaltare la pesante sconfitta dell'andata in Veneto (3-0 per il Cittadella). In difesa i centrali saranno Bellusci e Pirola con Sampirisi e Carlos Augusto esterni. Davanti Balotelli sarà il riferimento centrale con Mota e Boateng ai suoi fianchi. Il Cittadella risponde con il solito modulo che prevede Proia alle spalle del duo formato da Tsadjout e Baldini, autore del tris all'andata. D'Urso agirà da mezzala al fianco di Iori e Gargiulo. Queste le formazioni ufficiali:

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Boateng, Balotelli, Dani Mota. Allenatore: Brocchi

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Perticone, Donnarumma; D’Urso, Iori, Gargiulo; Proia; Tsadjout, Baldini. Allenatore: Venturato